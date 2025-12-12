Seit mehr als anderthalb Jahren wird am A4-Tunnel gewerkelt, jetzt stehen letzte Tests an. Autofahrer müssen sich auf Umleitungen einstellen.

Königshain - Am Abend beginnt die zweitägige Vollsperrung A4-Tunnels Königshainer Berge wegen abschließender Tests nach den umfangreichen Sanierungsarbeiten. Der Verkehr wird ab 22.00 Uhr zwischen den Anschlussstellen Nieder Seifersdorf und Kodersdorf umgeleitet, wie die Autobahn GmbH mitteilte.

Nordröhre ab Sonntagabend wieder frei

Ab Sonntagabend um spätestens 22.00 Uhr soll die Nordröhre des etwa 3,3 Kilometer langen Tunnels wieder frei sein. Wie zuvor fließt der Verkehr dort dann in beiden Fahrtrichtungen.

Die Südröhre bleibt zunächst gesperrt, bis das Fernstraßenbundesamt die Ergebnisse der Prüfungen ausgewertet hat. Die Autobahn GmbH rechnet mit einer Öffnung gegen Ende der kommenden Woche.

Sanierung seit März 2024

Die umfassenden Sanierungsarbeiten im Tunnel begannen im März 2024. Der Verkehr wird währenddessen abwechselnd einspurig in beide Fahrtrichtungen durch eine der beiden Tunnelröhren geleitet, während in der jeweils anderen Tunnelröhre die Arbeiten stattfinden.

Um die seit der Fertigstellung im Jahr 1999 gestiegenen Sicherheitsanforderungen zu erfüllen und den Tunnel auf den neuesten Stand der Technik zu bringen, wurden unter anderem neue Notrufkabinen und mehr Sensoren zur Brandfrüherkennung installiert.