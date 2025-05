Schwerin - Im Bahnverkehr zwischen Hamburg und Berlin kommt es am Wochenende zu Einschränkungen. Wie die Deutsche Bahn mitteilt, wird in der Zeit von Samstag (21.00 Uhr) bis Sonntag (circa 13.00 Uhr) der Streckenabschnitt Büchen - Schwerin/Ludwigslust für 16 Stunden voll gesperrt. Die Bahn kündigt Zugausfälle und längere Fahrtzeiten an.

Betroffen sind unter anderem die Fernverkehrszüge zwischen Hamburg und Berlin. Diese werden teilweise über Uelzen und Stendal umgeleitet, was Verspätungen von bis zu 60 Minuten nach sich zieht. Die EC-Züge zwischen Hamburg und Berlin fallen aus. Auch auf der Strecke Hamburg - Rostock/Stralsund kommt es zu Ausfällen.

Strecke Hamburg - Berlin soll generalsaniert werden

Im Regionalverkehr werden mehrere Züge durch Busse ersetzt. Betroffen sind die Linien der RE1, RE4, RE8, RB13, RB14, RB17 und RB18. Auch hier ist mit deutlich längeren Fahrtzeiten zu rechnen.

Grund für die Streckensperrung sind vorbereitende Arbeiten für die Generalsanierung der Strecke Hamburg - Berlin. Ab August soll die 278 Kilometer lange Eisenbahnverbindung umfassend saniert werden, Arbeiten an Gleisen, Weichen und Oberleitungen sind vorgesehen. Neun Monate, bis Ende April 2026, soll die Strecke Hamburg - Berlin für den Zugverkehr voll gesperrt sein.