Eine Jugendliche geht bei Grün über die Straße. Ein Auto fährt bei Rotlicht auf die Kreuzung und erfasst die Fußgängerin - mit fatalen Folgen.

Stadland - Eine 14-Jährige, die an einer Ampelkreuzung in Stadland (Landkreis Wesermrasch) von einem Auto angefahren wurde, ist wenige Tage später an ihren schweren Verletzungen gestorben. Das teilte die Polizei mit. Eine Autofahrerin hatte demnach am Mittwochabend das Rotlicht an der Ampel übersehen - nach Polizeiangaben möglicherweise wegen der tiefstehenden Sonne.

Die 67-Jährige fuhr den Angaben zufolge auf die Kreuzung, wo die Jugendliche gerade bei Grün über die Fahrbahn ging. Das Auto erfasste die 14-Jährige. Die Schwerstverletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht, wo sie den Angaben zufolge am Sonntag starb.