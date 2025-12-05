In Hannovers Nordstadt wird ein Senior beim Überqueren der Straße von einem Auto erfasst. Er stirbt später im Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen einer möglichen Straftat.

Für einen älteren Mann kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild)

Hannover - Ein 88 Jahre alter Fußgänger ist in Hannovers Nordstadt von einem Auto angefahren worden und später im Krankenhaus gestorben. Nach Angaben der Polizei war der Mann am Donnerstag am frühen Abend auf dem Gehweg unterwegs und wollte die Fahrbahn überqueren. Dabei erfasste ihn demnach der Wagen eines 54-jährigen Fahrers.

Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet

Der 88-Jährige stürzte zu Boden und wurde lebensgefährlich verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er in der Nacht seinen Verletzungen erlag. Der Autofahrer blieb laut Polizei unverletzt.

Die Ermittler haben ein Verfahren wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet und prüfen die genaue Ursache. Zudem werden Zeugen gesucht.