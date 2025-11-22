Berlin - Ein zwölfjähriger Junge ist im Süden von Berlin von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Das Kind wurde am Freitagnachmittag mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei Berlin mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen war die 58-jährige Fahrerin mit ihrem Auto in Berlin-Lichtenrade auf der Straße Im Domstift unterwegs. Der Junge soll auf die Straße getreten sein, dann erfasste ihn die Frau mit dem Auto, wie es hieß.