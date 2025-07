Schwere Verletzungen trug eine Radlerin beim Zusammenstoß mit einem Auto in Jävenitz davon. (Archivbild)

Jävenitz - Eine Radfahrerin ist im Gardelegener Ortsteil Jävenitz in der Altmark von einem Auto angefahren und schwer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte die Autofahrerin die 67-Jährige beim Linksabbiegen auf dem Radweg übersehen, wie die Polizei in Salzwedel mitteilte. Demnach hatte die tiefstehende Sonne am Samstagmorgen sie geblendet, zudem war die Radlerin verbotenerweise entgegengesetzt der Fahrtrichtung unterwegs.

Dass die 67-Jährige einen Schutzhelm getragen habe, habe wohl schlimmere Verletzungen verhindert, hieß es. Gegen die 52-jährige Pkw-Fahrerin wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.