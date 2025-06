Magdeburg - Sanierungen, Freiraumgestaltungen oder Neu- und Umbauten: Mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit und Bauen im Bestand öffnen sich an diesem Wochenende Türen und Tore zum Tag der Architektur in Sachsen-Anhalt. Zwischen Arendsee und Zeitz beteiligen sich 22 Orte, wie die Landesarchitektenkammer in Magdeburg mitteilte. Mit dabei sind Hotels, Museen und Theater, aber auch Feuerwehrgebäude, ein Spielplatz sowie Wohn- und Vereinshäuser. Der bundesweite Tag der Architektur findet zum 30. Mail in Sachsen-Anhalt statt.

Klimafreundliches Bauen wird sichtbar

Ein Schwerpunkt der öffentlichen Präsentationen am 28. und 29. Juni liegt auf ungenutzten Objekten und wie sie mit sensibler Planung und architektonischem Feingefühl saniert worden sind. Dabei gehe es darum, Ressourcen zu schonen und das baukulturelle Erbe zu bewahren, hieß es.

Besucherinnen und Besucher können beim Tag der Architektur bei Führungen und Besichtigungen mit Bauherren, Architekten sowie Stadt- und Landschaftsplanern ins Gespräch kommen und Neues entdecken.

Das gelte für Gebäude und für Freiraumgestaltungen und sowohl für bereits fertig gestellte als auch für laufende Bauprozesse. Ein Thema ist auch das klimafreundliche Bauen, etwa mit Lehm und Holz. „Wir möchten Best Practice Beispiele für eine nachhaltige Baukultur präsentieren und so Inspirationen für Ideen und Projekte liefern“, sagte eine Kammersprecherin.

Exklusive Einblicke und Raum für Austausch

Unter den 22 teilnehmenden Orten im Land sind unter anderem das Salinemuseum Halle, das Gerätehaus der Feuerwehr in Oschersleben (Landkreis Börde), das Gottfried-August-Bürger-Museum in Molmerswende (Landkreis Mansfeld-Südharz), ein Wohnhaus auf dem Stephanikirchhof in Aschersleben (Salzlandkreis) und das Theater im Alten Schlachthof in Naumburg (Burgenlandkreis).

Start mit Preisverleihung

Den Auftakt ins Architekturwochenende macht die Verleihung des Architekturpreises der Bauhausstadt Dessau am Freitagabend. Die mit 3.000 Euro dotierte Auszeichnung wird seit 2011 alle drei Jahre vergeben. Damit ist Dessau-Roßlau die einzige Stadt in Sachsen-Anhalt, die regelmäßig einen Architekturpreis verleiht, wie es hieß.