In seinem Urlaub will Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) unter anderem einen Krimi lesen (Archivbild).

Potsdam - Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) mag es im Urlaub spannend: Für die Urlaubstage hat er sich einen Krimi zum Schmökern ausgesucht. „Ich lese immer mehrere Bücher gleichzeitig. Eins davon wird "Das Verbrechen" von David Grann sein“, sagte Woidke. „Hierzu habe ich kürzlich erst den Film gesehen. Das Buch lese ich auf Englisch mit dem Originaltitel "Killers of the Flower Moon".“

Woidke freut sich auf Erholung an der Ostsee: „Auch wenn ich dort inzwischen oft erkannt werde, ist die Ostseeküste Ort immer noch Nummer eins zur Erholung außerhalb von Brandenburg.“ Auch im Urlaub hat er das Handy immer dabei. „Natürlich müssen alle Mitglieder aus der Regierung auch in diesen Sommerwochen stets erreichbar sein, mein Handy lege ich also nie ganz weg.“

Landtagspräsidentin liest „Das Philosophenschiff“

Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke hat sich als Urlaubslektüre den historischen Roman „Das Philosophenschiff“ von Michael Köhlmeier vorgenommen. Sie sei Fan von Köhlmeier, „der schwierige Sachverhalte einfach und heiter darstellen kann“.

Sie hat, wie sie sagt, aber auch Lyrik im Gepäck. Liedtke ist auf Kultururlaub in Trier. Und das Handy? „Kein Handy, wenn ich Musik höre“, sagt Liedtke, die mit Blick auf die Kammeroper Schloss Rheinsberg Musik von Mozart oder Johann Strauss nennt.

Finanzminister Crumbach mag „Sansibar“

Finanzminister Robert Crumbach (BSW) träumt seit langem davon, wieder einmal eine Wanderung über die Alpen von München nach Venedig zu machen. Da das aber vier Wochen dauern würde, wird er sie in diesem Sommer nach eigenen Angaben nicht komplett schaffen.

Als Sommer-Lektüre hat sich der Vize-Ministerpräsident „Sansibar oder der letzte Grund“ von Alfred Andersch ausgesucht. Ein weiteres Lieblingsbuch von ihm ist „Tschitti tschitti bäng bäng“ von James-Bond-Autor Ian Fleming. Legt Crumbach im Urlaub auch mal das Handy weg? „Aber selbstverständlich.“

Innenminister überquert die Alpen

Innenminister René Wilke hat bereits Rucksack und Wanderstiefel geschnürt: Der parteilose Politiker aus Frankfurt (Oder) ist zu einer Alpenüberquerung mit Hüttenübernachtung aufgebrochen. Auf seinem privaten Instagram-Account waren Bilder von der Bergwelt zu sehen.

Zu Wilkes Hobbies gehören unter anderem auch Radfahren, Fotografieren und guter Tee, wie der 41-Jährige der dpa in einem Interview vor seinem Urlaub erzählte.

Agrarministerin will „tief Luft holen“

Landwirtschaftsministerin Hanka Mittelstädt (SPD) möchte nach eigenen Angaben in den ersten beiden Augustwochen „tief Luft holen“ und ist in Richtung Alpen unterwegs.

„Das gelingt mir am besten mit Sport und der Ruhe der Natur. Die ideale Kombination finde ich beim ambitionierten Bergwandern“, sagt sie. „Am Ende des Tages ist der Kopf dann frei und der gemütliche Ausklang am Abend so richtig verdient.“

Justizminister entspannt am Gardasee

Justizminister Benjamin Grimm (SPD) verbringt den Urlaub mit seiner Familie am Gardasee und freut sich auf die gemeinsame Zeit. Ob der Laptop in dieser Zeit geschlossen bleibt oder doch einmal aufgeklappt werden muss, werde sich zeigen, heißt es aus seinem Ministerium. Vielleicht bleibe Zeit für ein gutes Buch.