Eine 75-jährige Frau aus Gera wirft ihrer früheren Pflegerin Betrug vor. Es gibt Hinweise, dass weitere Patienten geschädigt wurden.

Die 46-jährige Tatverdächtige soll nach bisherigen Erkenntnissen auch weitere Patienten geschädigt haben. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betrugs. (Symbolbild)

Gera - Eine 75-jährige Frau aus Gera soll von ihrer ehemaligen Pflegerin um mehrere tausend Euro betrogen worden sein. Wie die Polizei mitteilte, zeigte die 75-Jährige die 46-Jährige an, sie im Juni vergangenen Jahres um einen privaten Kredit gebeten und diesen nicht zurückgezahlt zu haben. Demnach zahlte die pflegebedürftige Frau der 46-Jährigen 5.000 Euro und erhielt lediglich 100 Euro zurück.

Seit Oktober sei die ehemalige Pflegerin nicht mehr erreichbar gewesen. Nach Angaben der Polizei wurde die 46-jährige Tatverdächtige zwischenzeitlich von ihrem Arbeitgeber gekündigt. Bisherige Erkenntnisse weisen laut Polizei darauf hin, dass weitere Patienten in ähnlicher Weise geschädigt wurden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betrugs.