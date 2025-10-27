Auf einem Firmengelände in Halberstadt kommt es am Wochenende zu einem schweren Unfall. Ein Kind wird von einem Radlader überrollt und tödlich verletzt.

Halberstadt - Ein dreijähriger Junge ist auf einem Firmengelände in Halberstadt (Landkreis Harz) von einem Radlader überfahren und tödlich verletzt worden. Das Kind konnte nach dem Unfall am Samstag nicht mehr wiederbelebt werden und starb noch an der Unfallstelle, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Halberstadt.

Gegen den 56 Jahre alten Fahrer des Radladers wird wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Warum sich der Junge auf dem Gelände aufhielt, sei noch unklar. Er war mit einem Spielfahrzeug unterwegs - ob auch zum Zeitpunkt des Unfalls, wird derzeit geprüft. Zuvor hatten mehrere Medien über den Fall berichtet.