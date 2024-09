Die Berliner gehen zuversichtlich in die neue Saison der Deutschen Eishockey Liga. Der elfte Meistertitel ist das erklärte Ziel.

Vor DEL-Start: Eisbären Berlin peilen Titelverteidigung an

Der Rekordmeister peilt auch in der kommenden Saison den Titel an.

Berlin - Der deutsche Rekordmeister Eisbären Berlin geht mit dem gewohnten Selbstbewusstsein in die kommende Spielzeit der Deutschen Eishockey Liga (DEL). „Unser Ziel hier ändert sich nie: Wir wollen natürlich das letzte Spiel in den Playoffs gewinnen“, sagte Cheftrainer Serge Aubin auf der Saisoneröffnungs-Pressekonferenz. „Aber es liegt eine Menge Arbeit vor uns“, fügt er an: „Wir wissen, wie schwer es wird. Vor uns liegt eine lange Reise.“

Zuversichtlich für die Mission Titelverteidigung stimmen den Kanadier die Zusammensetzung des punktuell verstärkten Kaders und die zuletzt starken Leistungen des Teams in der Champions Hockey League (CHL). „Wir haben eine gute Tiefe auf allen Positionen und sind bereit für eine lange Saison“, sagte Aubin.

Zum Auftakt am Freitag bei den Kölner Haien

Entsprechend groß ist die Vorfreude auf das erste Saisonspiel, das die Berliner am Freitagabend bei den Kölner Haien bestreiten werden (19.30 Uhr/MagentaSport). „Ich bin mir sicher, dass die Halle voll sein wird. Das wird ziemlich elektrisierend“, sagte der Eisbären-Coach. Er warnte aber auch vor dem Gegner: „Köln hat eine starke Mannschaft, sie haben im Sommer ein paar gute Veränderungen vorgenommen.“

Trotzdem gab sich Aubin optimistisch: „Ich habe große Zuversicht in unsere Spieler. Wir spielen im Moment gutes Eishockey und sind bereit für den Start.“