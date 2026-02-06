Das Winterwetter hat Berlin fest im Griff. Vor dem Spiel gegen Frankfurt ist man bei Union mit dem Räumen aber schon weit gekommen.

Berlin - Vor dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt gehen die winterlichen Aufräumarbeiten bei Union Berlin im und um das Stadion An der Alten Försterei voran. Viele Wege und große Teile der Parkplätze waren schon von Eis und Schnee befreit und gestreut, wie ein dpa-Reporter berichtete. Die Köpenicker empfangen die Hessen am Freitagabend (20.30 Uhr/Sky) zum Auftakt des 21. Spieltags der Fußball-Bundesliga.

Die Mannschaft von Steffen Baumgart kam ganz regulär zum Anschwitzen. Auch die Frankfurter waren schon in Köpenick. Ihr Mannschaftsbus in der Nähe des Stadions geparkt.

Fans im Wintereinsatz

Zusammen mit Mitarbeitern des Clubs hatten Anhänger schon am Donnerstag unter anderem auf den Tribünen und vor dem Stadion Schnee und Eis geschippt. Eine ähnliche Aktion gab es zuletzt schon vor der Partie gegen Mainz im Januar. Das Spiel fand statt.

Das Winterwetter hat die Hauptstadt seit Wochen fest im Griff. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab am Morgen eine Unwetterwarnung wegen Glatteises heraus, die bis 9.00 Uhr galt. Die Polizei will am Abend rund um das Spiel mit Lautsprecherdurchsagen zur Vorsicht aufrufen. Auch Union riet seinen Fans, lieber etwas früher loszugehen und sehr langsam zu laufen, damit sie sicher und gesund im Stadion ankämen.