Berlin/Wolfsburg - Vor dem Industriegipfel im Kanzleramt hofft VW auf konkrete Maßnahmen, um die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland zu fördern. Das sagte ein VW-Sprecher. Vorstandschef Oliver Blume werde der Einladung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) folgen und an dem Gespräch teilnehmen. „Wir erhoffen uns konstruktive Beratungen, an deren Ende konkrete Maßnahmen stehen, die die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland fördern und die Rahmenbedingungen für den Hochlauf der E-Mobilität verbessern.“

Das Treffen im Kanzleramt beginnt am Nachmittag. VW steckt derzeit in einer Krise und plant umfassende Maßnahmen zur „Wiedererlangung der Wettbewerbsfähigkeit“. Der Autobauer will nach Angaben des Betriebsrats in Deutschland mindestens drei Werke schließen und Zehntausende Arbeitsplätze abbauen.

Ein Regierungssprecher hatte gesagt, die Haltung von Scholz sei, dass „mögliche falsche Managemententscheidungen aus der Vergangenheit nicht zu Lasten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gehen dürfen“. Es gehe darum, Arbeitsplätze zu erhalten und zu sichern.

Der Absatz von Elektroautos in Deutschland ist eingebrochen. Ein Grund dafür ist der Stopp der staatlichen Förderung Ende des vergangenen Jahres. Die Bundesregierung hatte dies mit Sparzwängen begründet.