Die Oldenburger Basketballer sind katastrophal in die Saison gestartet. Doch seit dem Trainerwechsel geht es aufwärts. Jetzt winkt sogar ein Titel.

München - Ausgerechnet vor dem Pokal-Highlight in München plagen sich die wiedererstarkten EWE Baskets Oldenburg mit großen Personalsorgen herum. Der neue Trainer Lazar Spasic bangt vor dem Halbfinale gegen Alba Berlin an diesem Samstag (19.00 Uhr/Dyn und rbb) gleich um das Mitwirken eines Trios: Filip Stanic, Dakarai Tucker und Michale Kyser fielen am Mittwoch beim klaren 72:101 im Ligaspiel in Ulm allesamt aus. Immerhin steht James Woodard wieder zur Verfügung. Der Amerikaner fehlte in Ulm, weil er Vater geworden ist.

Trotz der schwierigen Personalsituation reisten die Oldenburger am Donnerstag von Ulm aus mit viel Selbstvertrauen direkt weiter nach München, wo das Top Four um den deutschen Basketball-Pokal an diesem Wochenende im SAP Garden stattfindet. Im anderen Halbfinale (16.00 Uhr/Dyn und BR) stehen sich Gastgeber Bayern München und die BMA365 Bamberg Baskets gegenüber. Das Endspiel findet am Sonntag (16.30 Uhr/Dyn und BR) statt.

Spasic hat Oldenburg wieder auf Kurs gebracht

„Uns zeichnen gerade das Selbstvertrauen und der Zusammenhalt aus, das ist für uns ein großer Vorteil“, sagte Spasic, der in Oldenburg wundersames geschafft hat. Nach einem katastrophalen Saisonstart mit nur einem Sieg aus den ersten neun Spielen hat der erst 33 Jahre alte Serbe als Nachfolger von Predrag Krunic die Niedersachsen in Rekordzeit wieder auf Kurs gebracht. Defensiv kompakter und offensiv kreativer zählen die Oldenburger zu den aktuell heißesten Teams der BBL.

Acht Siege in elf Partien lautet die eindrucksvolle Bilanz von Spasic, dank der die Oldenburger in der Bundesliga sogar die Play-In-Plätze wieder im Blick haben. Aus dem lange Zeit lähmenden Abstiegskampf hat sich der deutsche Meister von 2009 längst verabschiedet.

Gute Erfahrungen mit Alba

Doch erst einmal liegt der volle Fokus auf dem Pokal. In der Liga konnten die EWE Baskets das favorisierte Team von Alba Berlin bereits mit 76:73 schlagen. Nun soll es auf dem Weg zum zweiten Pokal-Triumph nach 2015 die nächste Überraschung geben.

„Wir haben in Ulm nicht gut gespielt, es war wohl die schlechteste Partie von uns, seit ich Headcoach bin“, sagte Spasic, der die hohe Pleite aber schnell abhakte. „Jetzt bereiten wir uns auf die Partie gegen Berlin vor und ich hoffe, dass sich die Personalsituation bis dahin verbessert“, sagte Spasic.