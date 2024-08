Merseburg - Gut zwei Wochen vor Beginn laufen in Merseburg derzeit die Vorbereitungen für die 54. Orgeltage. Unter dem Motto „Musikland Österreich – von der Wiener Klassik bis zur Wiener Schule der Moderne“ wollen die Veranstalter auch in diesem Jahr wieder Musikliebende von nah und fern in die Stadt im Saalekreise locken. Vom 7. bis zum 15. September sind mehrere Konzerte an verschiedenen Orten geplant.

Während der Veranstaltung sollen rund 300 Jahre österreichische Musikgeschichte in den Fokus genommen werden, so die Veranstalter. Musik werde dabei nicht nur im Merseburger Dom gespielt, sondern unter anderem auch in der Barockkirche in Burgliebenau oder im Merseburger Schloss.

Die Orgeltage in Merseburg wurden 1994 eigenen Angaben zufolge vom Verein Freundeskreis Musik und Denkmalpflege in Kirchen des Merseburger Landes übernommen. So gelang es auch, die Ladegast-Orgel zwischen 2002 und 2004 restaurieren zu lassen. Sie wurde vom Orgelbauer Friedrich Ladegast (1818-1905) erbaut und gehört laut Verein mit ihren 5687 Pfeifen zu den „größten und klangschönsten romantischen Orgeln in ganz Deutschland“.

Orgelmusik und Orgelbau sind seit 2017 durch die Unesco als Immaterielles Kulturerbe anerkannt.