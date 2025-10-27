In Remscheid bei Wuppertal haben Polizisten ein großes Arsenal mutmaßlicher Kriegswaffen ausgehoben. 200 Beamte waren im Einsatz. Drei Männer wurden festgenommen.

Remscheid - Bei einem Einsatz gegen den organisierten Waffenhandel in Remscheid bei Wuppertal sind mutmaßlich zahlreiche Kriegswaffen sichergestellt worden. Es handele sich um Panzerfäuste, Mörsergranaten und Maschinenpistolen, berichteten die Ermittler in Wuppertal. Ob alle Waffen scharf seien, werde nun geprüft.

Drei mutmaßliche Waffenhändler seien festgenommen worden. Gegen sie lagen Haftbefehle vor. Auch Drogen und Bargeld seien sichergestellt worden. Es könnte sich um einen der größten Funde von Kriegswaffen in Nordrhein-Westfalen handeln, sagte Oberstaatsanwalt Wolf-Tilman Baumert. Zuvor hätten verdeckte Ermittler scharfe Maschinenpistolen testweise angekauft.