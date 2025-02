Dresden - Die beliebte Entscheidungshilfe Wahl-O-Mat geht auf eine analoge Tour durch Sachsen. Den Beginn machte ein Termin in der Dresdner „Centrum Galerie“. Mit Hilfe von Klebepunkten können Teilnehmer die Thesen des Wahl-O-Mat beantworten, sich mit den Positionen Anderer und denen der Parteien vergleichen, wie die sächsische Landeszentrale für politische Bildung mitteilte. Das eigene Ergebnis gibt es am Ende zum Mitnehmen.

Die Inhalte gleichen denen des digitalen Wahl-O-Mat zur Bundestagswahl der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb), der seit Mittwoch online ist. Enthalten sind 38 Thesen zu aktuellen politischen Themen und alle zur Wahl zugelassenen Parteien.

Acht Termine geplant

Die Landeszentrale hat in Sachsen bis zur Bundestagswahl am 23. Februar insgesamt acht Termine – meist in Einkaufszentren – geplant. Neben zwei weiteren Veranstaltungen in Dresden kommt der „Wahl-O-Mat zum Aufkleben“ auch nach Görlitz, Leipzig, Freiberg, Hoyerswerda und Chemnitz.

Den Wahl-O-Mat gibt es bereits seit 2002. Mit dem Online-Tool können Wählerinnen und Wähler ihre eigene Position mit den zur Wahl antretenden Parteien vergleichen. Bei der Bundestagswahl 2021 wurde das Angebot laut Angaben der bpb über 21 Millionen Mal genutzt. Die Thesen werden demnach von einer Jugendredaktion in enger Abstimmung mit Expertinnen und Experten entwickelt.