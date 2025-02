Seit 8 Uhr wird gewählt: In Niedersachsen und Bremen sind mehr als 6,5 Millionen Menschen zur Wahl aufgerufen.

Wahllokale in Niedersachsen und Bremen geöffnet

Hannover/Bremen - Rund 6,5 Millionen Menschen in Niedersachsen und Bremen können heute an der Bundestagswahl teilnehmen. Die Wahllokale haben um 8 Uhr geöffnet. Hinweise auf mögliche Pannen gab es am Morgen zunächst nicht, wie die Landeswahlleitungen beider Länder auf dpa-Anfrage mitteilten.

In Niedersachsen findet die Wahl in rund 8.100 Wahlbezirken mit jeweils einem Wahlraum statt. Hinzu kommen rund 2.000 Briefwahlbezirke. Etwa 80.000 Menschen unterstützen die Abläufe als ehrenamtliche Wahlhelfer. Wahlberechtigt sind in Niedersachsen rund 6,05 Millionen Männer und Frauen.

Im Land Bremen wird an rund 210 Standorten gewählt und gezählt. In Bremen und Bremerhaven sind zusammen etwa 5.000 Wahlhelfer im Einsatz. Wahlberechtigt sind rund 450.000 Menschen.