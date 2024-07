Unbekannte beschmieren ein Wahlplakat in Neuhaus am Rennweg, unter anderem mit verfassungswidrigen Kürzeln. Die Polizei ermittelt

Neuhaus am Rennweg - Unbekannte haben ein Wahlplakat in Neuhaus am Rennweg (Landkreis Sonneberg) beschmiert. Auf dem Plakat war ein ortsansässiger Politiker abgebildet, wie die Polizei Sonneberg mitteilte.

Die Täter schmierten unter anderem mehrere rechtsextreme, verfassungswidrige Kürzel auf das Plakat, wie es hieß. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.