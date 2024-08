In den letzten Tagen wurden mehrere Wahlplakate in Leipzig beschädigt. Die Polizei hat eine Vermutung, wer dafür verantwortlich ist.

Leipzig - In Leipzig sind in den vergangenen Tagen mehrere Wahlplakate beschädigt worden. Besonders betroffen waren Plakate der CDU und der Linken, wie die Polizei mitteilte.

Am Samstagmorgen wurde im Leipziger Westen ein 55-Jähriger von Einsatzkräften gestellt. Er steht im Verdacht, zuvor ein Wahlplakat in der Nähe des Allee-Centers angezündet zu haben. Bereits am Freitag wurde in der Leipziger Südvorstadt ein 56-Jähriger festgenommen, der beschuldigt wird, drei Wahlplakate abgerissen zu haben.