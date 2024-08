Wahltermin in Weimar bleibt der 1. September

In Thüringen wird am 1. September ein neuer Landtag gewählt. Der Termin gilt auch für den Wahlkreis Weimar II. (Archivfoto)

Erfurt/Weimar - Nach dem Tod des SPD-Direktkandidaten Thomas Hartung bleibt es beim 1. September als Wahltermin in seinem Wahlkreis Weimar II. Das teilte der Landeswahlleiter mit, nachdem der SPD-Kreisverband auf die Nominierung eines neuen Kandidaten verzichtet hatte. Formell wurde die Landtagswahl in Hartungs Wahlkreis abgesagt und nun der Nachwahltermin auf den 1. September festgesetzt. Faktisch bleibt es damit dabei, dass an dem Tag landesweit ein neuer Landtag gewählt wird. Die Stimmzettel werden aber neu gedruckt.

Hartung war am Dienstag gestorben. Die Nachricht über seinen plötzlichen Tod löste tiefe Trauer, nicht nur in der SPD, aus. Der Arzt und Bildungspolitiker wurde 53 Jahre alt.