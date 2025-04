Am Ostermontag hat ein Angler vor der Insel Hiddensee in der Ostsee einen Buckelwal beobachtet. Handelt es sich dabei um das gleiche Tier, das kürzlich vor der polnischen Küste aus Fischernetzen befreit wurde?

Seltener Anblick: Angler begegnet Buckelwal vor Hiddensee in der Ostsee

Die Schwanzflosse eine Buckelwals ragt aus dem Wasser. Jetzt wurde auch ein Exemplar dieser Art in der Ostsee gesehen. (Symbolbild:

Hiddensee. - So schnell wird Bernd Zimmermann diesen Moment wohl nicht mehr vergessen: Neben dem Boot des Hobbyanglers ist am Ostermontag vor Hiddensee in der Ostsee einen Wal aufgetaucht, wie die "Ostsee-Zeitung" berichtet.

Der Wal habe sich für längere Zeit neben seinem Boot aufgehalten, berichtet Zimmermann. So habe er ein Video aufnehmen können, wie er auf- und wieder abtaucht.

Mutmaßlich gleicher Buckelwal, der sich vor Polen in Netzen verheddert hatte

Es habe sich um ein acht bis zehn Meter langes Tier gehandelt, berichtet auch die "Bild". Es sei unter Zimmermanns Boot durchgetaucht und dann wieder verschwunden.

Es wird vermutet, dass es sich dabei um den Buckelwal gehandelt haben könnte, der sich Ende Februar in Fischernetzen vor der polnischen Ostseeküste verheddert hatte und aber wieder befreit werden konnte.

Buckelwale verirren sich häufiger in die Ostsee

Buckelwale sind in der Ostsee nicht beheimatet, obwohl sie dort schon öfter aufgetaucht sind. Zuletzt wurde Anfang April mehrmals ein Buckelwal in der Flensburger Förde gesichtet.

Die Tiere wandern im Frühling aus ihren Überwinterungsgebieten im Süden wieder zurück in nördliche Gewässer. Sie folgen dabei Nahrungsströmen und können sich, wie die Deutsche Stiftung Meeresschutz vermutet, dabei auch einmal "verirren".