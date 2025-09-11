Seit Jahren suchte die Polizei nach einer vermissten 22-Jährigen aus Luckenwalde. Vor wenigen Tagen fand man schließlich ihre Leiche. Nun wird bei Gräfenhainichen nach Hinweisen gesucht.

Gräfenhainichen - Der Fundort der Leiche der vermissten 22-jährigen Milina K. aus Luckenwalde ist von der Polizei erneut durchsucht worden. Die Tatortarbeit in einem Wald in Gräfenhainichen werde fortgesetzt, hieß es in einer Mitteilung der Brandenburger Polizei. Demnach werde das Waldstück durchkämmt, um weitere Hinweise zu finden. Man suche insbesondere nach persönlichen Gegenständen, die die junge Frau mit sich geführt haben soll.

Etwa 60 Kilometer zwischen Fundort und Luckenwalde

Die junge Frau war in der Nacht zum 25. August 2021 zuletzt im Nuthepark in Luckenwalde gesehen worden. Ihre Leiche entdeckte die Polizei im August dieses Jahres in dem Waldstück rund 60 Kilometer entfernt. Gräfenhainichen und Luckenwalde liegen rund 60 Kilometer voneinander entfernt. Der Ort zwischen Bitterfeld und Wittenberg ist vor allem für das Ferropolis-Gelände mit seinen riesigen Tagebaubaggern als Freilichtmuseum und Festivalort bekannt.

Im Fall Milina K. hatten die Beamten zuletzt mitgeteilt, dass es einen tatverdächtigen Mann gebe. Ab Sommer 2022 hatten die Ermittler einen Tatverdächtigen im Fokus. Der Mann sei der Behörde „namentlich bekannt“, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Eine Festnahme gab es nicht. Der Mann sei nach dem Fund nach wie vor tatverdächtig, hieß es. Die Umstände des Fundes grenzte die Staatsanwaltschaft aus ermittlungstaktischen Gründen nicht weiter ein.

Zwei Wochen nach dem Verschwinden hatte die Staatsanwaltschaft noch gehofft, die Frau lebend zu finden, leitete kurz darauf jedoch ein Verfahren wegen des Verdachts auf ein Tötungsdelikt ein. Die Polizei befragte unter anderem Zeugen aus dem Umfeld der Frau, um Anhaltspunkte zu ihrem Aufenthaltsort zu bekommen.