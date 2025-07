Riesa - Wegen des Waldbrandes in der Gohrischheide an der Grenze von Sachsen und Brandenburg gibt es in einem weiteren Ort Evakuierungen. In der WarnApp Nina wurde am späten Mittwochabend mitgeteilt: „Bitte verlassen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit sofort die Gebäude in der Ortslage Lichtensee umgehend in Richtung östlich der Bundestraße 169 (Wülknitz). Nehmen Sie nur das Notwendigste mit.“

Lichtensee ist ein Ortsteil der sächsischen Gemeinde Wülknitz im Landkreis Meißen - und der Nachbarort von Heidehäuser. Dort mussten zuvor bereits rund 100 Menschen ihre Domizile verlassen. Unter anderem wurde ein Wohnheim für Schwerbehinderte evakuiert, wie der stellvertretende Gemeindewehrleiter in Zeithain, Raiko Riedel, mitteilte.

Die Menschen in Lichtensee wurden aufgefordert, nur das Notwendigste mitzunehmen, insbesondere Ausweise und Bargeld. Weiter hieß es in der Warn-Mitteilung: „Bedecken Sie Mund und Nase mit einem improvisierten Atemschutz (Stofftuch, Kleidungsstück, OP-Maske). Informieren Sie Ihre Nachbarn.“