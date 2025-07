Das Feuer brach in der Nähe eines Sprengplatzes aus. Vor Ort sind immer wieder Detonationen zu hören.

Waldbrand in Gohrischheide - Löscharbeiten dauern an

Bei Zeithain steigt eine Rauchwolke in den Himmel.

Riesa - Wegen eines Waldbrandes in der Gohrischheide im Landkreis Meißen ist die Feuerwehr im Großeinsatz. Das Feuer war am frühen Nachmittag in der Nähe eines Sprengplatzes des Kampfmittelbeseitigungsdienstes ausgebrochen, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Die Löscharbeiten gestalten sich wegen der Gefahr durch die Munition schwierig. Der Einsatz werde länger andauern.

Zwischen Zeithain und Mühlberg/Elbe in Südbrandenburg stieg nach Beobachtungen eines dpa-Reporters eine große Rauchwolke auf. Vor Ort seien außerdem immer wieder Detonationen zu hören, berichtete der dpa-Reporter. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet.