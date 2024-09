In Gottberg steht ein Stück Wald in Flammen. (Symbolbild)

Märkisch-Linden - Der Waldbrand in Gottberg (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) ist nach Angaben eines Sprechers der Feuerwehrleitstelle unter Kontrolle. Die Einsatzkräfte seien noch vor Ort, um Glutnester zu löschen, sagte er der Deutschen Presse-Agentur am Abend. Betroffen ist laut Feuerwehr eine Fläche von rund fünf Hektar. 111 Einsatzkräfte seien vor Ort. Zu der Ursache des Brandes gab es zunächst keine Angaben.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet in den kommenden Tagen in Brandenburg mit einer sinkenden Waldbrandgefahr. Bereits am Sonntag erwarte man trotz anhaltend hoher Temperaturen nur noch an fünf Messstationen die höchste Waldbrandgefahrenstufe 5, hieß es vom DWD. Das entspricht einer sehr hohen Gefahr.