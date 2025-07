Waldbrand in Quedlinburg gelöscht – Nachlöscharbeiten laufen

Flammen am Felsen Lehof verschlingen ein großes Waldgebiet.

Quedlinburg - Der Waldbrand am Felsen Lehof in Quedlinburg (Landkreis Harz) ist gelöscht. Kurz vor sechs Uhr meldeten die Einsatzkräfte vor Ort „Feuer aus“, wie die Leitstelle Harz auf Anfrage mitteilte.

Die Flammen waren in der Nacht nur wenige Kilometer entfernt vom kürzlich betroffenen Brandgebiet in Thale ausgebrochen. Dort war der Löscheinsatz laut Leitstelle erst am Mittwochabend beendet worden.

In Quedlinburg bekämpften mehr als 100 Einsatzkräfte über die Nacht hinweg die Flammen. Das zunächst kleine Brandgebiet hatte sich auf etwa das Fünffache der ursprünglichen Fläche vergrößert – rund 5.000 Quadratmeter Wald waren betroffen. Nun da das Feuer aus sei, würden die Nachlöscharbeiten starten, erklärte ein Sprecher der Leitstelle.