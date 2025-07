Erfurt/Saalfeld - Nach dem Ausbruch eines Waldbrands auf der Saalfelder Höhe am Mittwochnachmittag bedankte sich Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt am Donnerstag bei den Einsatzkräften. „Mein Dank gilt den Feuerwehrleuten und Einsatzkräften, die in glühender Hitze mit Mut, Ausdauer und Einsatzbereitschaft Tag und Nacht gegen die Waldbrände in Thüringen kämpfen“, so der CDU-Politiker. Ihr Einsatz verdiene größten Respekt.

Die Löscharbeiten des etwa 250 Hektar großen Waldbrandes dauern an. Bis zum Morgen war das Feuer nicht unter Kontrolle, wie das Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt mitteilte. Zwischenzeitlich seien 200 Einsatzkräfte aus ganz Thüringen vor Ort gewesen. Auch ein Löschhubschrauber sei seit Tagesanbruch wieder im Einsatz. Der Brand war am Mittwoch aus bislang unbekannten Gründen nahe der Gemeinde Gösselsdorf ausgebrochen. Kurz darauf wurde der Katastrophenalarm ausgelöst.