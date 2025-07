Der Wald brennt in Sachsen an der Landesgrenze zu Brandenburg. Der Wind kommt nun aus südlicher Richtung und drückt nach Brandenburg.

Waldbrandgefahr hoch in Brandenburg - Lage an Grenze stabil

Der Brand in der Gohrischheide in Sachsen könnte sich erneut auf Brandenburger Gebiet ausbreiten.

Bad Liebenwerda - Der Waldbrand in der Gohrischheide in Sachsen könnte sich wieder auf Brandenburg ausdehnen. „Der Wind drückt nach wie vor Richtung Brandenburg“, sagte der Waldbrandschutzbeauftragte Brandenburgs, Raimund Engel, der Deutschen Presse-Agentur. Aber: „Aktuell ist von Brandenburger Seite noch kein Wald betroffen.“ Es brenne auf sächsischer Seite aber immer weiter und der Wind komme aus südlicher Richtung.

Experte hält Brandgeruch in Berlin nicht für ungewöhnlich

Der Rauch war bis Berlin und Potsdam zu riechen - der Waldbrandexperte hält das nicht für ungewöhnlich. „100 Kilometer sind da gar nichts“, sagte Engel. Die Leitstelle Lausitz hatte wegen des Waldbrandes in der Gohrischheide und wegen des Windes vor verstärkter Rauch- und Geruchsbelästigung bis in weite Teile von Brandenburg gewarnt. Betroffen sind die Kreise Elbe-Elster, Dahme-Spreewald, Oberspreewald-Lausitz und Teltow-Fläming.

Sehr hohe und hohe Waldbrandgefahr

Die Waldbrandgefahr war in neun Landkreisen und kreisfreien Städten Brandenburgs sehr hoch, darunter im Kreis Elbe-Elster, wo die Gohrischheide in Sachsen angrenzt. In acht Brandenburger Kreisen lag die Gefahr für Waldbrände am Samstag bei der zweithöchsten Stufe. Seit März - dem Beginn der Waldbrandsaison - gab es in Brandenburg bereits über 230 Brände, das ist mehr als im gesamten vergangenen Jahr.