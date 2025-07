Potsdam - In Brandenburg ist die Waldbrandgefahr nach örtlichen Regenschauern deutlich zurückgegangen. In den meisten Landkreisen gelte eine geringe oder mittlere Gefahr, hieß es vom Umweltministerium. Das entspreche den Waldbrandgefahrenstufen 2 und 3. Lediglich im Landkreis Elbe-Elster liegt demnach die Waldbrandgefahr bei Stufe 4 und somit nur eine unter der höchsten Gefahrenstufe.

Am Mittwoch brannten in Brandenburg gleich mehrfach Wälder. Am heißesten Tag des Jahres galt in fast allen Landkreisen die höchste Waldbrandgefahr.