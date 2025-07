Leipzig - Ungeachtet des Großbrandes in der Gohrischheide ist die Waldbrandgefahr in Sachsen vorübergehend gesunken. In der Nacht und am Vormittag sorgten Schauer und Gewitter für Entspannung, wie aus einer Übersicht des Staatsbetriebes Sachsenforst hervorgeht.

Am Mittwoch hatten noch landesweit die beiden höchsten Warnstufen 4 und 5 gegolten. Am Donnerstag wurde die Warnstufe 4 nur noch in Teilen der Landkreise Nordsachsen und Görlitz angezeigt. Ansonsten herrschte mittlere bis geringe Gefahr.

Schon am Wochenende wird sich die Lage aber wieder zuspitzen. Dann sagen die Fachleute für den Norden des Freistaates wieder die höchste Warnstufe 5 voraus. Das betrifft auch die Gohrischheide im Landkreis Meißen, wo derzeit ein großer Waldbrand nicht unter Kontrolle ist. Für drei Gemeinden wurde der Katastrophenalarm ausgelöst.