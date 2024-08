Nach mehreren Tagen ohne größere Niederschläge ist in vielen Gebieten Brandenburg die Waldbrandgefahr weiter gestiegen. In einigen Landesteilen erreicht sie bereits die Höchststufe.

Die Waldbrandgefahr ist in Brandenburg in den vergangenen Tagen gestiegen. (Symbolbild)

Potsdam - Das Waldbrandrisiko ist in Brandenburg bei hohen Temperaturen und wenig Niederschlag weiter gestiegen. In 9 von 14 Landkreisen gilt mittlerweile die höchste Warnstufe 5 - das bedeutet eine sehr hohe Gefahr, wie das Landesumweltministerium angab. Bei einem hohen Risiko bleibt es in den Landkreisen Ostprignitz-Ruppin, Oberhavel, Uckermark und Elbe-Elster. Lediglich mittlere Gefahr besteht demnach aktuell in der Prignitz.

Im Laufe des Mittwochs und in den kommenden Tagen bleiben die Temperaturen weiter hoch - es kommt jedoch örtlich zu Schauern und Gewittern. Auch für den Donnerstag hat der Deutsche Wetterdienst Regen über Teilen von Brandenburg angekündigt.