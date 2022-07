Waldbrandgefahr weiter hoch: 362 Brände seit Saisonbeginn

Potsdam/Zossen - Nach den zahlreichen Waldbränden der vergangenen Tage kämpfen die Einsatzkräfte der Feuerwehr in Brandenburg gegen ein Aufflammen der Feuer. Nach einem Feuer am Mittwochabend in der Nähe des Flugplatzes Eggersdorf (Märkisch-Oderland) auf einer Fläche von 3000 Quadratmeter sei die Feuerwehr auch am Donnerstag mit Nachlöscharbeiten beschäftigt, wie der stellvertretende Waldbrandschutzbeauftragte des Landes, Philipp Haase, der Deutschen Presse-Agentur berichtete.

Auch in der Lieberoser Heide, in der es Anfang Juli auf einer Fläche von 90 Hektar gebrannt hatte, sind ihm zufolge noch Patrouillen unterwegs. Die Waldbrandfrüherkennung registriere immer noch Rauchentwicklung auf der Brandfläche, beschrieb Haase. „Immer wieder kommen offenen Feuerstellen zum Vorschein.“ Der Experte hofft auf vom Deutschen Wetterdienst angekündigte eventuelle Niederschläge am Samstag. Die Lieberoser Heide in der Niederlausitz ist ein ehemaliger Truppenübungsplatz. Die Fläche ist munitionsbelastet, Einsatzkräfte können bei Waldbränden nur vom Rand oder aus der Luft löschen.

Seit Beginn der Waldbrandsaison loderten nach Angaben des stellvertretenden Waldbrandschutzbeauftragten bereits 362 Feuer auf, Stand Donnerstag, einer Fläche von insgesamt rund 920 Hektar. Haase sieht weiter eine hohe Gefahr von Waldbränden, auch wenn das Risiko im Vergleich zum Vortag teilweise heruntergestuft wurde. „Die Situation heute stellt sich für mich gefährlich dar“, betonte er. Vor einem angekündigten Gewitter komme meist Wind, und Gewitter ohne Niederschläge seien erst recht gefährlich, denn sie könnten mit Blitzeinschlägen für neue Brände sorgen. Nach Angaben des Umweltministeriums galt am Donnerstag für sechs Landkreise die höchste Gefahrenstufe fünf, in sechs weiteren die zweithöchste Stufe. In den Kreisen Prignitz und Potsdam-Mittelmark galt Stufe drei.