Gerade noch Handschuh-Wetter und nun teils Hochsommer-Temperaturen. Das Quecksilber kletterte in Thüringen am letzten April-Tag kräftig. Und wie startet der Mai?

Leipzig/Erfurt - Mit sommerlichen Temperaturen hat sich der launische Monat April in Thüringen verabschiedet. Mancherorts war es am Dienstag so warm wie noch nie an einem 30. April. Das geht aus den vorläufigen Messwerten des Deutschen Wetterdienstes hervor, die am Abend veröffentlicht wurden.

Die höchste Temperatur wurde demnach mit 29,2 Grad in Jena gemessen, danach folgten Schwarzburg im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt mit 28,1 Grad sowie Starkenberg-Tegkwitz mit 27,8 Grad. Dies ist in dem Ort im Altenburger Land der höchste Wert, der je an einem 30. April gemessen wurde. Der kühlste Ort auf der Messwerte-Übersicht vom Dienstag war der Kleine Inselberg im Thüringer Wald mit 22,2 Grad.

Auch am Mittwoch und Donnerstag soll es warm bleiben: Für den 1. Mai prognostiziert der DWD sonniges und trockenes Wetter, mit Höchstwerten von 24 bis 29 Grad, im Bergland 21 bis 24 Grad - also perfektes Feiertagsausflugswetter.

Der Donnerstag startet ebenfalls mit viel Sonnenschein, am Nachmittag und am frühen Abend kann es dann lokal Schauer geben sowie vereinzelt Gewitter. Die Höchstwerte liegen der Prognose zufolge bei 21 bis 25 Grad.