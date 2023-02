Schkeuditz - Bei einer Service-Tochtergesellschaft der Deutschen Bank in Schkeuditz hat die Gewerkschaft Verdi zum Warnstreik aufgerufen. Wie Verdi mitteilte, werden die Beschäftigten der Keba am Montag und Dienstag ihre Arbeit niederlegen, um für bessere Bezahlung zu protestieren. Laut Verdi ist die Keba mit ihren etwa 500 Beschäftigten ein Teil des Backoffices der Deutschen Bank, in dem unter anderem Konten und Kreditkarten bearbeitet werden. „Der zweitägige Streik wird Auswirkungen auf die Serviceabwicklung haben“, hieß es am Montag.

Verdi fordert für die Beschäftigten eine Erhöhung des Einstiegsstundenlohns von 12 auf 15 Euro und entsprechende Steigerungen in den weiteren Gehaltsstufen. Zudem solle die Jahressonderzahlung auf ein volles dreizehntes Gehalt steigen. Die Angebote, die die Arbeitgeber in den Tarifverhandlungen bislang vorgelegt hätten, seien nicht ausreichend, sagte ein Verdi-Sprecher.

Die Beschäftigten sollen sich am Dienstag, 10.30 Uhr, vor dem Bürogebäude der Keba in Schkeuditz zur Kundgebung versammeln.