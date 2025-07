Hannover - Beim Tüv Nord drohen am Dienstag und Mittwoch Ausfälle: Die Gewerkschaft Verdi ruft an beiden Tagen zu ganztägigen Arbeitsniederlegungen in Niedersachsen und Bremen auf. Davon dürften auch Auto- oder Motorradbesitzer betroffen sein, die ihr Fahrzeug zur Hauptuntersuchung bringen, so die Gewerkschaft. Es werde flächendeckend zu Einschränkungen kommen.

Aktionen sind laut Verdi in Hannover, Bremen, Braunschweig und Göttingen geplant. Vorausgegangen waren ergebnislose Tarifverhandlungen für rund 20.000 Beschäftigte mehrerer Tüv-Regionalgesellschaften in den vergangenen Wochen. Für den Bereich des Tüv Nord sollen die Verhandlungen am Donnerstag und Freitag fortgesetzt werden. Mit den Warnstreiks an den beiden Tag davor will die Gewerkschaft nun noch einmal den Druck erhöhen.