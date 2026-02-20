Weil die Tunnelbetriebszentrale bestreikt wird, stehen je Richtung zwei statt drei Spuren zur Verfügung. Der Verkehr auf der A7 erlahmt. Auch einige Straßen in Hamburg sind verstopft.

Die Autobahn GmbH bewertete die Verkehrslage rund um den Tunnel am Nachmittag als „angespannt“, wie ein Sprecher der Autobahn GmbH sagte.

Hamburg - Der 24-stündige Warnstreik bei der Autobahn GmbH des Bundes hat am Freitag zu zähfließendem Verkehr im Elbtunnel geführt. Auch nördlich und südlich des Hamburger Tunnels stockte der Verkehr auf der A7, wie die Verkehrsleitzentrale auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Im Stadtgebiet waren zeitweise Straßen verstopft.

Die Autobahn GmbH bewertete die Verkehrslage rund um den Tunnel am Nachmittag als „angespannt“, wie ein Sprecher der Autobahn GmbH sagte. Stau habe sich nicht gebildet. Fahrtzeiten verlängerten sich um 15 Minuten.

Gewerkschaften verhandeln mit der Autobahn GmbH

Zu dem Warnstreik aufgerufen hatte die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi). Verdi und der Beamtenbund verhandeln mit der Autobahn GmbH über die Bezahlung der Beschäftigten.

Die Gewerkschaften fordern, dass die Beschäftigten mindestens 300 Euro mehr im Monat als bislang bekommen. Die Verhandlungen sollen in einer dritten Runde am Mittwoch und Donnerstag in Berlin fortgesetzt werden.

Zwei statt drei Spuren je Richtung befahrbar

Im Elbtunnel können normalerweise je Richtung drei Spuren befahren werden. Wegen des Warnstreiks waren je zwei Spuren geöffnet. Auch die Lärmschutztunnel Schnelsen und Stellingen, die nördlich des Elbtunnels liegen, waren von dem Warnstreik betroffen.

Laut Verdi mussten die Spuren gesperrt werden, weil sich Beschäftigte der Tunnelbetriebszentrale am Warnstreik beteiligten. Die Beschäftigten der Zentrale überwachen den Verkehr.

TomTom misst langsame Autos

Eine Schnellauswertung des Verkehrsdatenspezialisten TomTom für die Deutsche Presse-Agentur zeigte, dass die Autos im Elbtunnel deutlich langsamer als üblich unterwegs waren.

So ging es den Daten zufolge in Richtung Norden um 11.00 Uhr statt mit maximal 80 Kilometern pro Stunde mit Tempo 28 voran. In der Gegenrichtung verlangsamte sich der Verkehr auf 24 Kilometer pro Stunde.

Verkehr auf der A7 ist über Tage beeinträchtigt

Auch in den nächsten Tagen müssen sich Autofahrer im Raum Hamburg auf schwierige Verkehrsverhältnisse einstellen. Am Freitag beginnt um 22.00 Uhr zwischen Hamburg-Stellingen und -Heimfeld eine Vollsperrung der A7. Der Grund sind Bauarbeiten.

Die A7 und der Elbtunnel sollen am Montag bis 5.00 Uhr wieder freigegeben werden. Doch dann soll bereits ein weiterer Warnstreik bei der Autobahn GmbH begonnen haben, der erneut auch den Elbtunnel betrifft. Nach Angaben von Verdi soll die Arbeit bis Dienstag um 6.00 Uhr ruhen. Das bedeutet, der Verkehr auf der A7 ist voraussichtlich über 96 Stunden beeinträchtigt.