Nach Ende der Friedenspflicht beginnt in der Metall- und Elektroindustrie bundesweit eine Welle von Warnstreiks. Auch in Sachsen-Anhalt wollen erste Betriebe direkt mitmachen.

Auch in Sachsen-Anhalt soll es am Dienstag erste Warnstreiks geben. (Archivbild)

Magdeburg - In der Metall- und Elektroindustrie kommt es auch in Sachsen-Anhalt zu ersten Warnstreiks. Wie ein Sprecher der Gewerkschaft IG Metall mitteilte, wollen sich mehrere Betriebe im Land am Dienstag an den bundesweiten Warnstreiks beteiligen. In Sachsen-Anhalt arbeiten mehr als 52.600 Menschen in der Branche, davon sind nach Verbandsangaben 10.000 tarifgebunden.

Bislang scheiterten bereits zwei Verhandlungsrunden über einen neuen Tarifvertrag. Die IG Metall fordert unter anderem eine Lohnerhöhung von sieben Prozent. Der Verband der Metall- und Elektroindustrie Sachsen-Anhalt bezeichnete die Forderungen der Gewerkschaft als völlig unangemessen.