Der Deutsche Wetterdienst warnt ab dem Nachmittag in Berlin und Teilen Brandenburgs vor kräftige Regenfällen. Bis zu 40 Liter pro Stunde sollen fallen – dort, wo Gewitter aufziehen sogar mehr.

Die neue Woche beginnt in Berlin und Brandenburg mit heftigem Regen. (Symbolbild)

Potsdam - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in Berlin und Brandenburg ab dem Nachmittag vor heftigen Regenfällen. Zwischen Niederlausitz und Uckermark und in Berlin können 30 bis 40 Liter pro Quadratmeter in einem Zeitraum von sechs Stunden fallen, teilte der DWD mit. Kräftige Gewitter können dort für zusätzlichen Regen sorgen.

Der DWD warnt vor überfluteten Straßen und Kellern und vor Aquaplaning. Autofahrer sollten vorsichtig fahren. Auch Erdrutsche seien möglich. Im Westen Brandenburgs wird vor Regenfällen in einer Menge 20 bis 35 Liter pro Quadratmeter in einem Zeitraum von sechs Stunden gewarnt. Auch dort könnten Straßen und Keller überfluten.