Hildburghausen - Im Landkreis Hildburghausen warnt das Landratsamt vor einer aktuellen Betrugsmasche mit gefälschten Rechnungen. Die Täter versenden demnach manipulierte Zahlungsaufforderungen an Behörden, die Unternehmen mit öffentlichen Aufträgen betraut hatten, wie das Landratsamt erklärte.

Dabei werten die Betrüger wohl gezielt öffentliche Bekanntmachungen über vergebene Aufträge im Internet aus, um die Firmen im Namen der auftraggebenden Behörde um eine Rechnung ihrer erbrachten Leistungen zu bitten. Diese wird im Anschluss verändert und mit den Bankdaten der Kriminellen versehen an den Auftraggeber weitergeschickt. So gelangt das Geld in die Taschen der Betrüger - die Unternehmen gehen leer aus.

Landrat Sven Gregor ruft zur besonderen Vorsicht auf: „Überprüfen Sie sorgfältig die Absender, Rechnungsinhalte und Zahlungsinformationen“. Im Zweifelsfall solle der Kontakt zu den zuständigen Stellen des Landratsamtes oder anderen offiziellen Ansprechpartnern gesucht werden. Zudem wird um Hinweise gebeten, sollten falsche Rechnungen festgestellt werden.