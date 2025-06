Über Deutschland ziehen am Donnerstag Gewitter. Am Nachmittag sollen sie Thüringen erreichen. Der DWD warnt vor Blitzschlag und umstürzenden Bäumen.

Der DWD hatte über mögliche Unwetter in Thüringen informiert. (Archivbild)

Erfurt - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor schweren Gewittern im Nordwesten Thüringens. Im Kyffhäuserkreis sowie in den Landkreisen Nordhausen und im Unstrut-Hainich-Kreis beste bis 16.30 Uhr Gefahr durch Blitzschlag, umstürzende Bäume und herabfallende Ästen und Dachziegeln, hieß es in der Warnung des DWD. Auch Schäden an Gebäuden, Straßenüberflutungen und Erdrutsche seien möglich.

Der DWD hatte zuvor in den drei Landkreisen sowie im Landkreis Eichsfeld und im Wartburgkreis vor starken Gewittern gewarnt. Am Morgen informierten die Meteorologen über mögliche Unwetter in Thüringen und wollten im Tagesverlauf konkretere Orte mitteilen.