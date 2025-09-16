Menschen in Thüringen sollten sich vor herabfallenden Ästen in Acht nehmen. Der Wetterdienst spricht für weite Teile des Landes eine Warnung vor Sturmböen aus. Aber Sonne ist schon in Sicht.

Erfurt - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Dienstag eine Warnung vor Sturmböen in weiten Teilen des Freistaats ausgesprochen. Zwischen 6.00 und 20.00 Uhr seien in Extremfällen Sturmböen von bis zu 85 Kilometern pro Stunde möglich, wie der DWD mitteilte. In westlichen und östlichen Teilen werden Windböen von bis zu 75 Kilometern pro Stunde erwartet. Menschen sollten sich besonders vor herabfallenden Ästen in Acht nehmen.

Abseits des Winds bleibt es zunächst trocken, nachmittags ziehen örtlich Schauer auf. Die Höchsttemperaturen liegen bei 18 bis 20, im Bergland bei 14 bis 18 Grad. In der Nacht fällt bei 11 bis 6 Grad örtlich leichter Regen.

Ähnlich geht es am Mittwoch weiter: Dichte Wolken und leichter Regen sind angekündigt bei maximal 19 Grad, im Bergland 13 bis 18 Grad. Bewölkt und regnerisch wird die Nacht zum Donnerstag. Es kühlt ab auf 14 bis 9 Grad. Am Donnerstag zeigt sich neben den Wolken die Sonne. Es bleibt trocken bei Temperaturen von maximal 22 bis 24 Grad, im Bergland von 18 bis 22 Grad.