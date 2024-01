Ein Geflüchteter hält eine Debitkarte in der Hand.

Eisenach - Der Wartburgkreis führt eine Bezahlkarte für Geflüchtete ein. Ab 1. März sollen die ersten 100 Karten ausgegeben werden, teilte der Kreis am Dienstag mit. „Die Verwaltung im Landratsamt bereitet diese Umstellung der Auszahlung von Bargeld auf die Nutzung der Bezahlkarte derzeit mit Hochdruck vor. Wir wollen es so schnell wie möglich umsetzen“, sagte Landrat Reinhard Krebs (CDU) einer Mitteilung zufolge. Man orientiere sich am Landkreis Greiz, wo es die Karte bereits gebe. Im Wartburgkreis soll sie dann auch nur innerhalb des Kreises eingesetzt werden können - überall, wo Kreditkarten akzeptiert werden.

Für Auslandsüberweisungen sei die Karte gesperrt und soll einmal im Monat von der Kreisverwaltung aufgeladen werden. „Ich lege Wert darauf, dass es uns mit dieser Umstellung ausdrücklich nicht darum geht, den Menschen, die hier Schutz suchen, das Leben schwer zu machen, sondern darum, die Vorteile, die diese Variante für die Menschen und für die Verwaltung bietet, zu nutzen“, erklärte Krebs.