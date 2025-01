Frankfurt/Main - Markus Krösche klang wie eine Schallplatte, die wieder und wieder dasselbe Lied abspielte. Als der Sport-Vorstand von Eintracht Frankfurt nach dem 4:1-Erfolg über den SC Freiburg auf den bevorstehenden Wechsel von Omar Marmoush zu Manchester City angesprochen wurde, sagte Krösche: „Es gibt Interesse eines Clubs, mehr gibt es dazu nicht zu sagen.“

Den Satz wiederholte er so oder so ähnlich den ganzen Abend. Es gebe „keine andere Situation“ als am vergangenen Wochenende, ließ der Funktionär wissen. Für die Eintracht heißt es: Warten - und das Warten so lange in Worthülsen kleiden.

Laut Transfer-Journalist Fabrizio Romano hat Manchester City am Dienstag ein erstes offizielles Gebot für den 25 Jahre alten Ägypter übermittelt. Ein Wechsel von Marmoush zum englischen Meister mit Trainer Pep Guardiola scheint nur noch eine Frage der Zeit. Dem Vernehmen nach könnte der Transfer, der Frankfurt rund 80 Millionen Euro einbringen könnte, schon vor dem Spiel am Freitagabend (20.30 Uhr) perfekt gemacht werden.

„Ein Super-Junge“

Auf die Frage, ob Marmoush zum Bundesliga-Rückrundenstart gegen den BVB noch dabei ist, antwortete Trainer Dino Toppmöller erfrischend ehrlich: „Weiß ich nicht.“ Während hinter der nahen Zukunft des Ausnahmestürmers noch Fragezeichen stehen, lässt Toppmöller an dessen Charakter keinerlei Zweifel.

„Bei Omar ist das Verhalten keine Überraschung. Ein Super-Junge, der immer versucht, für das Team das Beste zu tun. Er nimmt sich gar nicht so wichtig“, sagte Toppmöller. Marmoush hat 15 Hinrunden-Tore erzielt und damit die bisherige Frankfurter Bestmarke von Theofanis Gekas (14) überboten. Auch die Ausbeute mit 33 Punkten ist die beste in der Club-Historie der Hessen.