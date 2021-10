Warum ein Ministerium im Internet von Alf und Mammuts träumt

450 Millionen Steuergelder für den Stuttgarter Zoo? Das berichtete zumindest eine große Boulevardzeitung. In Wirklichkeit ist die Summe deutlich niedriger, das zuständige Ministerium fing trotzdem schon einmal an zu Träumen.

Stuttgart/DUR – Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen: Ein Zahlendreher einer großen Boulevardzeitung hat beim baden-württembergischen Finanzministerium ein paar Träumereien ausgelöst.

Wie der "Bildblog“ berichtet, hatte die „Bild“ berichtet, dass der Stuttgarter Zoo „Wilhelma“ angeblich 452 Millionen Euro Zuschuss vom Land bekommen soll. Tatsächlich gibt es für den Zoo aber nur 452.000 Euro.

Die Mitarbeiter des Finanzministeriums in Stuttgart dachten auf Twitter trotzdem laut darüber nach, was die „Wilhelma“ mit einer halben Milliarde Euro so alles anstellen könnte:

Alf zieht ins Maurische Landhaus ein. 🐈 pic.twitter.com/m9b6TH3bWe — Finanzen BW (@FinanzenBW) October 28, 2021