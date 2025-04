Die Wiener Schauspielerin Katharina Schratt war Freundin, Vertraute, Geliebte und am Ende vielleicht sogar auch Gattin von Österreichs Kaiser Franz Joseph. Dessen Frau Elisabeth selbst soll den Kontakt der beiden hergestellt haben.

Halle/MZ - Sie schmachten sich an in den Sissi-Filmen. Elisabeth und Franz Joseph der Erste. Das Kino macht sie zum Traumpaar der 1950er Jahre. Romy Schneider als Sissi, Karlheinz Böhm als Franz Joseph. Was uns die Film-Trilogie nicht zeigt: Es gibt noch eine andere Frau. Katharina Schratt ist über 30 Jahre lang die Geliebte des Kaisers von Österreich. Mehr als geduldet von Kaiserin Sissi.