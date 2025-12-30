Feuerwerk in Potsdam? Nicht überall erlaubt. Was in historischen Parks gilt und wie Trams sowie Busse in der Silvesternacht unterwegs sind.

Potsdam - Wer den Start ins neue Jahr in Potsdams historischen Parks feiern wollte, muss umplanen: In der Silvesternacht bleiben der Schlosspark Sanssouci und andere historische Gartenanlagen in Potsdam gesperrt. Ein Hauptgrund: die Brandgefahr. Das Zünden von Feuerwerkskörpern sei deswegen nicht erlaubt, teilte die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg mit. Sie verwies auf die „verheerenden Brände“ der Pariser Kathedrale Notre-Dame und der historischen Kopenhagener Börse. Der Park Sanssouci ist ein geschütztes Gartendenkmal und Unesco-Welterbe.

Die Schließung in der Silvesternacht betrifft auch den Neuen Garten sowie den Park Babelsberg. Sicherheitskräfte werden demnach in allen Anlagen die Einhaltung der Regelung kontrollieren. Einem Neujahrsspaziergang steht dagegen nichts im Wege: Am Neujahrsmorgen werden die Anlagen wieder geöffnet.

Wo generell nicht geböllert werden darf

Darüber hinaus gibt es für Feuerwerk-Fans auch gesetzliche Vorschriften zu beachten: Das Sprengstoffgesetz sieht vor, dass Pyrotechnik nicht in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden oder Anlagen abgebrannt werden darf.

Wie Trams und Busse fahren

Wer in der Silvesternacht im Potsdamer Nahverkehr unterwegs ist, sollte Folgendes beachten: Zusätzlich zu den regulären Nachtbussen fahren die Tramlinien 91, 92, 96 und 99 durchgehend bis in die frühen Morgenstunden, wie der Verkehrsbetrieb der Potsdamer Stadtwerke mitteilte. Eine Einschränkung gibt es in der Stunde rund um den Jahreswechsel. Von etwa 23.30 Uhr bis 0.30 Uhr werden alle Trams und Busse eine Pause einlegen, bevor es mit dem Nachtverkehr weitergeht.