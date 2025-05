In einer Wohnung in Cottbus brennt ein Wäscheständer. Ein achtjähriges Kind soll gezündelt haben.

Einsatz für die Feuerwehr in Cottbus: Nach ersten Erkenntnissen setzte ein achtjähriges Kind Kleidung in Brand. (Symbolbild)

Cottbus - Ein achtjähriges Kind soll nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Cottbus-Sandow aufgelöst haben. Wie die Polizei mitteilte, hatte es am Mittwochabend Kleidungsstücke entzündet. Die Einsatzkräfte stellten fest, dass ein Wäscheständer in einer Wohnung brannte. Bei dem Feuer wurde niemand verletzte. Der Schaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.