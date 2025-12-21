Teichmuscheln sind bereits tot, für 4.000 Fische wird es eng: Wer hat das Wasser an einem Zuchtteich im Eichsfeld abgelassen? Die Polizei ermittelt.

Leinefelde-Worbis - Unbekannte haben an einem Zuchtteich im Eichsfeld Wasser abgelassen und damit das Leben der dortigen Fische gefährdet. Die Täter brachen in dieser Woche das Vorhängeschloss am regulierbaren Ablaufwerk des Fischzuchtteiches bei der ehemaligen Badeanstalt Breitenbach auf, berichtete die Polizei.

Mit einer dort gelagerten Kurbel wurde der Ablauf so verstellt, dass Wasser aus dem Teich ablief und nun Niedrigwasser herrscht. Infolgedessen seien bereits Teichmuscheln verendet, hieß es. Auch sei ein Sterben der rund 4.000 im Teich befindlichen Fische nicht auszuschließen. Der dadurch entstehende Schaden könnte erheblich sein.

Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Da es in der Woche zuvor schon zu einem ähnlichen Vorfall am Stausee Birkungen gekommen war, bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen.