Magdeburg - Bei den Sanierungsarbeiten an der längsten Kanalbrücke Europas ist das Wasser fast komplett abgelassen worden. Etliche Container mit Fischen seien in den Mittellandkanal umgesetzt worden, sagte Marcel Bremer vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Elbe. Die Arbeiten lägen gut im Zeitplan. In der kommenden Woche soll mit den Reinigungsarbeiten in der Trogbrücke, die bei Magdeburg über die Elbe führt, begonnen werden. Beim Ablassen des Wassers kamen auch ein Fahrrad, eine Drohne und ein Schlittschuh zum Vorschein.

Die Brücke wurde 2003 nach fünf Jahren Bauzeit eingeweiht und führt nördlich von Magdeburg über die Elbe. Sie ist Teil des Mittellandkanals, der zentralen Ost-West-Schiffsverbindung in Deutschland. Der Kanal führt vom Dortmund-Ems-Kanal vorbei an Osnabrück, Minden, Hannover, Wolfsburg und Magdeburg bis zum Elbe-Havel-Kanal. Während der Reinigungs- und Inspektionsarbeiten ist die Brücke insgesamt fast sieben Wochen für den Schiffsverkehr gesperrt.